Maker Oostenrijkse schandaalvideo meldt zich

Tot nu toe was niet bekend wie de makers van het filmpje waren, dat er professioneel uitziet. Daarom is ook niet duidelijk wat het motief ervoor is of waarom het nu opduikt. Wel schrijven Oostenrijkse media over geruchten dat het filmpje eerder aan de pers werd aangeboden "voor een bedrag met zeven cijfers".

In de Duitse en Oostenrijkse media wordt daarnaast gespeculeerd of het filmpje misschien bedoeld was om Strache zwart te maken of te chanteren of om druk uit te oefenen op de regering. Als bedenker van de undercoveractie worden politieke vijanden van de FPÖ, buitenlandse inlichtingendiensten of zelfs de georganiseerde misdaad genoemd.