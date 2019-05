Oostenrijkse vicekanselier Strache stapt op om corruptieschandaal

De Oostenrijkse vicekanselier en voorzitter van de rechts-populistische partij FPÖ, Heinz-Christian Strache, is teruggetreden uit de regering. Dat zei hij na afloop van een gesprek met bondskanselier Kurz.

Strache raakte in opspraak nadat een video was verschenen, waarin is te zien dat hij in de aanloop naar de verkiezingen in 2017 bereid was om een vrouw, die zich voordeed als de nicht van een Russische oligarch, overheidsopdrachten toe te spelen in ruil voor steun tijdens de verkiezingscampagne.

In een gesprek met kanselier Kurz heeft Strache zijn functie neergelegd. De FPÖ heeft Norbert Hofer, minister van Verkeer, Innovatie en Technologie, naar voren geschoven als zijn opvolger. Hofer wordt ook partijleider van de FPÖ. Kurz komt later vandaag met een verklaring. Het is niet duidelijk of hij zal aansturen op nieuwe verkiezingen.

Lucratieve bouwdeals

Strache sprak op 24 juli 2017, enkele maanden voor de verkiezingen, op het Spaanse eiland Ibiza met de zogenaamde nicht van een Russische oligarch. Strache beloofde, in het bijzijn van FPÖ-fractievoorzitter Johann Gudenus, lucratieve bouwdeals en overheidsprojecten als de Russen de populaire krant Kronen Zeitung zouden overnemen en FPÖ aan een verkiezingsoverwinning zouden helpen. Ook Gudenus heeft zijn vertrek aangekondigd.

De vrouw werkte vermoedelijk voor een onbekende opdrachtgever. Van het gesprek zijn in het geheim opnamen gemaakt, die zijn doorgespeeld aan Der Spiegel en de Süddeutsche Zeitung. Het is niet duidelijk waarom het voorval nu naar buiten is gebracht. De bron van de beelden is wel bekend bij het blad en de krant.