FPÖ’er treedt terug na kritiek op ‘diep racistisch’ gedicht

In Oostenrijk heeft de locoburgemeester van de stad Braunau am Inn zijn functie neergelegd na een storm van kritiek op een gedicht dat hij voor Pasen in een lokale krant had gepubliceerd. In het gedicht De Stadsrat schrijft FPÖ'er Christian Schilcher dat ratten van buiten zich moeten aanpassen of "anders snel wegwezen". Ook waarschuwt hij voor het mengen van culturen.

De kritiek bleef niet lang uit. De Oostenrijkse bondskanselier Kurz (ÖVP) veroordeelde het gedicht maandag sterk. "De woordkeuze in het gedicht is afschuwelijk, mensonterend en diep racistisch", aldus Kurz. Hij eiste van z'n coalitiegenoten dat ze zich van het gedicht en de schrijver ervan zouden distantiëren.

De vergelijking van mensen met ratten (of andere dieren) is in de geschiedenis vaker ingezet om groepen mensen te ontmenselijken en zo gruweldaden tegen die groepen te rechtvaardigen. Zo werden in de nazi-propagandafilm Der ewige Jude (1940) Joden met ratten vergeleken en tijdens de oorlog in Rwanda de Tutsi's met kakkerlakken.

Flinke druk

Schilcher zegt zich niet van deze historische context bewust te zijn geweest en bood daarom gisteren zijn verontschuldigingen aan. Vandaag heeft hij ook consequenties getrokken en zijn ambt als locoburgemeester van Braunau am Inn, de geboortestad van Adolf Hitler, neergelegd en de partij verlaten. Dat zou vrijwillig zijn gegaan, maar volgens de Oostenrijkse krant Der Standard heeft bondskanselier Kurz flinke druk uitgeoefend op zijn vice-bondskanselier Heinz-Christian Strache (FPÖ).

Strache reageerde vandaag op het vertrek van Schilcher. "Hij heeft zijn locoburgemeesterschap en zijn partijlidmaatschap opgezegd om schade aan de reputatie van de partij te voorkomen. Zulk wangedrag is binnen de principes van de FPÖ niet toegestaan en vandaar dat dit ook een logische stap was."

Of hiermee voor Schilcher de kous af is, is nog niet duidelijk. Het OM onderzoekt of hij moet worden vervolgd voor opruiing.