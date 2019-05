Motie van wantrouwen tegen bondskanselier Kurz

De positie van de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz wankelt door de affaire rondom zijn oud-vicekanselier Heinz-Cristian Strache, nu parlementariërs een motie van wantrouwen hebben ingediend. Straches FPÖ stemt mogelijk voor de motie, waarmee een meerderheid voor Kurz' gedwongen aftreden in zicht komt.

Kurz, leider van de conservatieve ÖVP, brak met de FPÖ na het opduiken van een video waarin Strache zich schuldig leek te maken aan corruptie. Voor zijn verkiezing beloofde hij in een gesprek op Ibiza een Russische vrouw overheidsopdrachten in ruil voor verkiezingssteun. Strache trad zaterdag af. Later viel het kabinet uit elkaar.

Oud-regeringspartner FPÖ is verbolgen over de gang van zaken en schaart zich dus mogelijk achter de motie van wantrouwen . Andere partijen hekelen vooral de conservatieve koers van Kurz. Het zou de eerste keer zijn dat een bondskanselier gedwongen moet aftreden in Oostenrijk.