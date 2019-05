Alle FPÖ-ministers stappen uit kabinet Oostenrijk

Alle FPÖ-ministers in het Oostenrijkse kabinet zijn opgestapt. Hun besluit is het gevolg van het aan de kant schuiven van hun partijgenoot en minister van Binnenlandse Zaken Kickl door bondskanselier Kurz, eerder vandaag.

Kurz besloot het ontslag van Kickl voor te stellen bij bondspresident Van der Bellen. De kanselier wilde af van Kickl, omdat die zich volgens hem "te weinig bewust lijkt van zijn verantwoordelijkheid" in het schandaal rond de zaterdag opgestapte vicekanselier en FPÖ-voorzitter Heinz-Christian Strache.

President Van der Bellen heeft voor zover bekend het ontslag van Kickl nog niet officieel bevestigd, maar de overige ministers van de rechts-populistische partij zijn dat besluit voor en stappen nu op.

Kurz moet de komende maanden, tot aan de verkiezingen, met een minderheidskabinet zien te overbruggen. Het kabinet trad in december 2017 aan. Naast kanselier Kurz en vicekanselier Strache bestond de ministersploeg uit vier ministers van de FPÖ, vier van de ÖVP en vier onafhankelijken.

Strache raakte in opspraak door een uitgelekte video uit 2017, waarin hij bereid bleek om een vrouw, die zich voordeed als de nicht van een Russische oligarch, overheidsopdrachten toe te spelen in ruil voor steun in de verkiezingscampagne.

Voor Kurz (ÖVP) was de maat vol na het zoveelste incident met een FPÖ'er. Hij maakte direct bekend dat hij een punt zou zetten achter de samenwerking met zijn coalitiegenoot. Hij heeft met Van der Bellen afspraken gemaakt over vervroegde verkiezingen in september. Het onderzoek naar de video met Strache wordt de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken. Kurz achtte Kickl daartoe niet in staat.