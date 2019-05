Verkiezingen Oostenrijk mogelijk in september

Oostenrijk gaat mogelijk begin september naar de stembus voor een nieuw parlement. Volgens president Alexander van der Bellen is dat het beste moment voor snelle verkiezingen, zei hij na een overleg met bondskanselier Sebastian Kurz.

Gisteren viel het kabinet van Kurz vanwege het schandaal rond vicekanselier Heinz-Christian Strache, de voorzitter van de rechts-populistische partij FPÖ.

Strache raakte in opspraak door een video waarin hij zich met FPÖ-fractievoorzitter Gudenus open lijkt te stellen voor corruptie in aanloop naar de verkiezingen in 2017; hij was bereid bouwopdrachten te geven aan een dubieuze Russische investeerder in ruil voor invloed op een van de belangrijkste kranten van Oostenrijk.

Bekijk hier hoe Strache met de 'Russen' onderhandelt: