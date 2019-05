Politie wil kabinet met advertentie bewegen tot verbod knalvuurwerk

De politie roept het kabinet op om knalvuurwerk en vuurpijlen bij de jaarwisseling te verbieden. De korpsleiding is een campagne gestart en heeft een paginagrote advertentie in het AD geplaatst om aandacht te vragen voor de schade die Oud en Nieuw jaarlijks met zich meebrengt. "Wat een feest zou moeten zijn, blijkt de gevaarlijkste avond van het jaar." De advertentie is mede ondertekend door ruim twintig organisaties en de vier grote steden.

Het standpunt van de politie is niet nieuw. Korpschef Akerboom pleitte twee jaar geleden al voor een verbod op knalvuurwerk en pijlen. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam in een rapport tot dezelfde aanbeveling.

De raad zag een belangrijkere rol voor grote georganiseerde shows in gemeenten. Het kabinet besloot niet over te gaan tot een landelijk verbod en liet het aan gemeenten over om eventuele vuurwerkvrije zones aan te wijzen.

Lappendeken

In een begeleidend interview zegt korpschef Akerboom dat het beleid "te weinig" brengt en dat de verandering te langzaam gaat. Volgens hem is handhaving van de vuurwerkvrije zones voor agenten onmogelijk. "Het wordt een lappendeken. Daarom pleiten we voor nationaal beleid."

De afgelopen jaarwisseling belandden zo'n vierhonderd mensen met vuurwerkletsel op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Dat waren er minder dan een jaar eerder, maar tegelijkertijd kwamen er wel twee mensen om door vuurwerkletsel.