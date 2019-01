Aantal ernstig gewonden door vuurwerk in zes jaar gehalveerd

Deze jaarwisseling hebben zich 396 mensen met vuurwerkletsel gemeld bij de spoedeisendehulpafdeling van een ziekenhuis. Dat zijn er 38 minder dan vorig jaar, een afname van zo'n negen procent. Daarmee zet de dalende tendens van de afgelopen jaren zich voort.

Zes jaar geleden ging het nog om twee keer zoveel vuurwerkslachtoffers, blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van kenniscentrum VeiligheidNL en de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA).

Tegelijk vielen er dit jaar in het Friese Morra en in Enschede ook twee doden door vuurwerk. Dat brengt het totaal aantal doden door het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling op dertien in de laatste vijftien jaar.

Rond de jaarwisseling werden bij ten minste twaalf patiënten amputaties uitgevoerd van een of meerdere (delen van) vingers. Driekwart van die slachtoffers was jonger dan 25 jaar. Bijna al die ernstige verwondingen waren het gevolg van het afsteken van illegaal knalvuurwerk, wat bijna uitsluitend mannen doen. Daarbij ging het meestal om nitraten, die in veel gevallen te vroeg afgaan en een enorme explosieve kracht hebben.

Oogletsels

Bijna de helft van de slachtoffers raakte gewond door vuurwerk dat anderen afstaken. Brandwonden kwamen het meest voor en dan vooral aan hoofd en handen. Ruim een kwart had letsel aan de ogen. De precieze omvang van de schade aan ogen en het aantal ogen dat verloren gaat wordt pas later deze maand duidelijk.

"Vooral vuurpijlen zijn de boosdoeners bij het veroorzaken van ernstig oogletsel", zegt Birgitte Blatter, onderzoeksmanager bij VeiligheidNL.