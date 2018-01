Meer gewonde kinderen door vuurwerk, totale aantal slachtoffers wel omlaag

Hoewel er afgelopen jaren sterk is ingezet op het opsporen van illegaal vuurwerk, is aantal letsels dat door illegaal vuurwerk werd veroorzaakt (22 procent) ongeveer even groot als voorgaande jaren. Wel valt het plastisch chirurg Annekatrien van der Kar op dat er dit jaar bijna geen 'Cobra 6-letsel' onder de verwondingen leek te zitten. "Dat zware vuurwerk zorgde andere jaren voor de ergste letsels."

Vuurwerkverbod?

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) schreef vorige maand voorstander te zijn van een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk tijdens de jaarwisseling.

"Als zo'n verbod er daadwerkelijk komt, dan denken we dat daardoor 40 procent van de gewonden voorkomen zou kunnen worden", zegt Blatter. "Maar dan moet wel iedereen zich aan dat verbod houden. En we zien bij illegaal vuurwerk dat dat ook niet helemaal het geval is."

Behalve bij de SEH's hebben vuurwerkslachtoffers zich ook gemeld bij huisartsenposten, meestal met kleinere verwondingen. VeiligheidNL schat dat de huisartsenposten zo'n 700 vuurwerkslachtoffers hebben behandeld.

De SEH's zagen gezamenlijk 292 mensen met een alcoholvergiftiging, waarvan zeker 56 jonger dan 18 jaar. Dat is een stuk minder dan tijdens de vorige jaarwisseling. Toen waren er 365 gevallen van alcoholvergiftiging, waarvan ten minste 70 onder de 18 jaar.