Traumachirurgen kregen meer vuurwerkslachtoffers te behandelen

Hoeveel mensen dit jaar in totaal bij de jaarwisseling gewond zijn geraakt is nog niet duidelijk, maar de Nederlandse traumachirurgen hebben in elk geval meer vuurwerkslachtoffers behandeld. Het waren er 95, tegen 72 vorig jaar, zegt de NVT, de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie.

Behalve de jongen van 14 die bij het afsteken van vuurwerk in Amsterdam zijn hand verloor, is er volgens de vereniging van traumachirurgen ook een jongen van 13 die twee vingers moet missen. Ook een man is een deel van zijn hand kwijt. Verder liep iemand een klaplong op als gevolg van een explosie.

Bijna 30 procent van de gewonden moest meteen of uiterlijk de volgende dag worden geopereerd. Een even grote groep heeft waarschijnlijk blijvende schade.

Illegaal vuurwerk

De meerderheid van de slachtoffers (65 procent) werd geraakt door eigen vuurwerk. De helft van de verwondingen kwam door legaal vuurwerk. In 10 procent van de gevallen ging het om illegaal vuurwerk en over 40 procent bestaat geen duidelijkheid.

De traumachirurgen hebben geen verklaring voor de groei van het aantal vuurwerkslachtoffers. Een totaalbeeld is pas te geven als ook alle cijfers van ziekenhuizen, oogklinieken, huisartsen en andere hulpverleners beschikbaar zijn.