Gewonden en forse schade door extreem zwaar vuurwerk bij jaarwisseling

Hoewel er deze jaarwisseling op de meeste plekken in het land minder incidenten waren dan vorig jaar, vielen op een aantal plekken nog wel gewonden door vuurwerk en mishandelingen. In Etten-Leur kwam vandaag zelfs de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) in actie voor een onderzoek naar een zware ontploffing, kort na 01.00 uur vannacht.

Bij die ontploffing in een woonwijk vielen drie gewonden en werden zes woningen beschadigd, mogelijk door mortieren. Dat zware vuurwerk werd later in de buurt van de beschadigde woningen teruggevonden. Verschillende ramen sneuvelden bij de explosie en er ontstond bij een huis schade aan de keuken en badkamer.

Ook in Eindhoven sneuvelden de ramen van drie woningen door zwaar vuurwerk. Een van de bewoonsters raakte gewond aan haar hoofd door rondvliegend glas. Haar zoon had volgens de politie last van zijn gehoor door de knal.

Hand verloren

Een jongen van 14 in Amsterdam is een hand verloren toen samengebonden stukken vuurwerk sneller dan verwacht ontploften. Twee jongens van 10 en 11 die erbij waren, raakten ook gewond.

Volgens de brandwondencentra in Rotterdam en Groningen zijn er dit jaar iets meer mensen behandeld dan vorig jaar. Het letsel was wel minder zwaar dan bij de vorige jaarwisseling. In Groningen ging het om achttien mensen, van wie er acht zijn opgenomen. In Rotterdam waren het negen slachtoffers, van wie er acht direct na behandeling zijn ontslagen. De negende kon vandaag weer naar huis.

Het Rotterdamse Oogziekenhuis heeft vannacht acht mensen behandeld voor oogletsel dat was veroorzaakt door vuurwerk. Zes van hen liepen blijvend letsel op en mogelijk moeten er ook ogen worden verwijderd.