Zeker acht mensen met oogletsel, van wie drie omstanders

Het Oogziekenhuis in Rotterdam heeft vannacht acht mensen behandeld aan oogletsel dat was veroorzaakt door vuurwerk. Bij zes patiƫnten is er sprake van blijvend letsel, zoals verminderd zicht of blindheid. Ook moeten mogelijk ogen worden verwijderd.

Volgens oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis is het aantal van acht gewonden ongeveer gelijk aan dat van de vorige jaarwisselingen. Hij verwacht dat het aantal nog zal toenemen, omdat slachtoffers zich ook hebben gemeld in andere klinieken in het land.

Verbrandingen

Het jongste slachtoffer dat in Rotterdam werd behandeld, was 15 jaar. De Faber: "Hij had uitgebreide verbrandingen in zijn gezicht en ook waren beide ogen beschadigd. We moeten afwachten hoe zich dat de komende dagen gaat ontwikkelen."

Het ziekenhuis registreert dit jaar voor de tiende keer oogletselgegevens rond de jaarwisseling. Dit keer waren drie van de acht slachtoffers omstanders. In zes gevallen zou het zijn gegaan om legaal en tweemaal om illegaal vuurwerk. Geen van de slachtoffers droeg een vuurwerkbril.

Europese cijfers

"Over een aantal dagen kunnen we wat meer over die cijfers zeggen en hebben we ook de Europese cijfers binnen," zegt De Faber. "Maar als het gaat om de hoeveelheid letsels per miljoen inwoners, is Nederland al jaren Europees kampioen."

"Daarom vragen wij oogartsen al negen jaar om een verbod. Je zou zeggen dat het nu tijd wordt dat het kwartje begint te vallen in Den Haag, waar uiteindelijk de beslissing moet vallen of dit de juiste manier is om de jaarwisseling te vieren."

Voorzichtige verandering

De Faber ziet al wel een voorzichtige verandering in hoe mensen met vuurwerk omgaan. "Ik heb echt kinderen van een jaar of 3 op de operatietafel gehad. Maar dat zie je de laatste twee, drie jaar niet meer. Ook heel opmerkelijk is dat ik twee vaders heb behandeld die zeiden toezicht te hebben gehouden op kinderen die vuurwerk afstaken. De kinderen droegen een vuurwerkbril, maar papa niet."

Daarom wordt het volgens De Faber hoog tijd dat ook volwassenen zichzelf beschermen met een vuurwerkbril. "Het vervelende van vuurwerk is dat het vliegt. Als volwassene loop je dan zeker gevaar, maar zij denken dat het hun niet kan gebeuren. Maar het gebeurt dus wel."