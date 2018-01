Minder incidenten met jaarwisseling, maar niet in Rotterdam

De jaarwisseling is in verschillende regio's relatief rustig verlopen, valt op te maken uit cijfers van hulpdiensten in het land. "De positieve trend van de afgelopen jaren heeft zich daarmee ook dit jaar doorgezet", zegt de Veiligheidsregio Hollands Midden.

In die regio, waar onder meer Gouda en Leiden onder vallen, kreeg de brandweer 194 meldingen binnen, ten opzichte van 227 meldingen een jaar eerder. Er waren geen grote branden; meestal ging het om container- of afvalbrandjes. Ook hoefde de politie minder vaak in actie te komen.

Druk op de Amsterdamse pleinen

Ook Amsterdam zegt dat de jaarwisseling rustig is verlopen. "Het was druk in de stad en de sfeer op straat was gemoedelijk. Op de Amsterdamse pleinen was veel publiek maar grote incidenten bleven uit", meldt de gemeente. In de hoofdstad werden 43 aanhoudingen verricht. Vorig jaar waren dit er elf minder.



Een politiehelikopter maakte beelden boven de stad, rond middernacht.