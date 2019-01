Aanhouding na dodelijk vuurwerkongeluk Enschede

Een 30-jarige inwoner van Enschede is aangehouden in verband met een vuurwerkongeluk tijdens de jaarwisseling waarbij iemand overleed. Het slachtoffer was een 54-jarige man.

Kort na middernacht was op een aanhangwagen in Enschede een explosie met vuurwerk. Er werden stukken hout weggeblazen. Het 54-jarige slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man stond toevallig in de buurt van de wagen, meldt RTV Oost. De politie zegt niet wat voor vuurwerk erop lag.

De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk. Er wordt onder meer gesproken met mensen uit de buurt. Ook kijkt de politie naar beeldmateriaal dat op sociale media verscheen.

Waarvan de aangehouden man wordt verdacht, is niet bekendgemaakt.