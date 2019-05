Wat kost de EU en wat levert het op?

Morgen mogen we naar de stembus voor de verkiezingen in de Europese Unie. Daarbij spelen veel thema's een rol. Een daarvan is geld, want dat is altijd een heet hangijzer in de Europese politiek. Maar wat kost de EU nu precies, en wat zijn de opbrengsten? De antwoorden op die vragen zijn niet makkelijk te geven.

Het is namelijk niet allemaal uit te drukken in geld. Wat kost bijvoorbeeld het inleveren van zelfstandigheid van de lidstaten, of wat levert samenwerking en vrij verkeer van personen en goederen de EU op? De directe geldstromen zijn wel een stuk makkelijker in kaart te brengen.

Nederland betaalt meer dan het terugkrijgt aan subsidies voor bijvoorbeeld wetenschap, innovatie of landbouw. Hoeveel een lidstaat precies moet betalen, is een resultaat van stevige onderhandelingen en technische regels. De basis is dat rijke landen meer betalen dan arme landen.

Hoe komt de Europese begroting tot stand?

Jaarlijks geeft de Europese Unie zo'n 150 à 170 miljard euro uit. Eens in de zeven jaar besluiten de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement over de begroting voor de volgende zeven jaar. De huidige begroting loopt van 2014 tot en met 2020. Ideeën over de begroting voor de jaren daarna zijn er al wel, maar pas na verkiezingen deze week worden er echte besluiten genomen.

De meerjarige begroting vormt de mal waarbinnen de jaarlijkse begrotingen worden gemaakt. Ieder jaar op een Europese top wordt er opnieuw onderhandeld over welk land wat krijgt voor welk doel. En hoeveel de landen precies moeten inleggen.

De EU heeft zelf namelijk weinig eigen inkomsten. Wel worden boetes opgelegd, bijvoorbeeld als bedrijven over de schreef gaan. Dat zorgt voor wat geld in het laatje, maar het overgrote deel van de begroting wordt bekostigd door de Europese lidstaten.

Op die top liggen enorme spreadsheets met getallen per land voor. Wordt er één bedrag gewijzigd op die sheet, dan vinden alle landen daar wat van en ontstaat nieuwe discussie. Aan het eind van de top, vaak laat op de avond of diep in de nacht, wordt duidelijk wat een land betaalt en wat het krijgt.

Dus wat betaalt Nederland nou?

Momenteel legt Nederland zo'n 7 a 8 miljard euro per jaar in, opgebouwd uit een aantal componenten, inclusief de 3,3 miljard euro, aan handelstarieven die Nederland voor de EU int.

Als eerste die handelstarieven. Binnen de Europese Unie is vrij verkeer van goederen, dus onderling worden geen handelstarieven betaald. Over de handel met andere landen - bijvoorbeeld met China en de VS - worden wel tarieven betaald.