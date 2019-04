Brussel lanceert investeringsfonds voor jonge boeren

De Europese Unie stelt 1 miljard euro beschikbaar voor jonge startende boeren om hen te ondersteunen bij investeringen in hun bedrijf. Via het fonds kunnen de boeren geld lenen tegen gunstige voorwaarden, maakte Eurocommissaris Hogan van Landbouw vanochtend in Brussel bekend. Zo betalen ze een lage rente. Ook hoeven ze niet direct met aflossen te beginnen en mogen ze daar langer over doen,

Hogan licht de maatregel vanmiddag in Zeeland toe, bij een ontmoeting met jonge boeren die met het oog op de Europese verkiezingen is georganiseerd door het CDA. Bij de presentatie vanochtend wees Hogan erop dat de agrarische sector in de EU sterk vergrijst. Slechts 11 procent van de boeren in de EU is jonger dan 40 jaar, aldus Hogan.

De Europese Commissie wil met de financiƫle steun in de rug de sector verjongen en de voedselvoorziening zekerstellen. Onderzoek wijst uit dat banken kredieten voor jonge boeren drie keer vaker afwijzen dan leningen voor oudere agrariƫrs.

Door de maatregel van de Europese Commissie wordt het voor banken aantrekkelijker om geld te lenen aan jonge boeren, omdat de Europese Investeringsbank (EIB) deels garant staat voor de risico's. Dankzij de samenwerking met gewone banken komt er in totaal niet 1 maar 2 miljard euro beschikbaar.