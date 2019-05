Groningers profiteren het meest van Europese subsidies, Friezen het minst

Het onderzoek

Adviesbureau ERAC monitort op basis van openbare data sinds 2014 alle Europese subsidies die voor projecten in Nederland worden uitgekeerd. Daarbij probeert het zo goed mogelijk te herleiden waar het geld belandt en wordt het project ingedeeld in een van de acht categorieën die het bureau hanteert. Landbouwsubsidies die niet op projectbasis worden uitgekeerd maar bedoeld zijn als inkomenssteun voor boeren, zijn niet meegerekend.

Niet alle subsidies zijn goed te herleiden tot een gemeente. Zo krijgen ministeries soms subsidies voor onderzoeksprojecten die gecoördineerd worden vanuit Den Haag, maar niet altijd volledig in Den Haag worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor projecten van de in Den Haag gevestigde onderzoeksorganisatie TNO. Op papier komt er daardoor iets meer geld in Den Haag terecht dan in werkelijkheid het geval is.

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben geen projectgegevens bij ERAC aangeleverd van de verdeling van subsidies voor landbouwprojecten. Daardoor is niet in beeld te brengen waar dat geld in deze provincies terecht is gekomen, en ontbreekt deze subsidie in de verdeling per gemeente. In totaal gaat het om zo'n 65 miljoen euro. Wel is een geschat bedrag meegenomen in het subsidiebedrag per provincie.

De berekening van het aantal structurele banen dat met Europees geld wordt gecreëerd, is gebaseerd op de EIM-rekentool. Deze is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken ontwikkeld om van 21 verschillende soorten projecten de verwachte werkgelegenheid in te schatten. ERAC categoriseerde alle projecten en berekende op basis daarvan het aantal verwachte banen.