Nederlanders gaan meer betalen aan de EU. Dit is waarom

De vraag dringt zich op: wat krijgen we voor al dat geld nu eigenlijk terug? Veel dingen vinden we inmiddels vanzelfsprekend: open grenzen, meer handel en meer veiligheid. Bovendien is het idee dat we uiteindelijk allemaal beter worden van het ontwikkelen van armere EU-landen in zuid- en oost Europa.

Daarnaast zal ons land in de nieuwe begroting naast financiƫle steun voor landbouw ook meer geld krijgen voor bijvoorbeeld wetenschap. Op die manier krijgen wij van de 7 miljard euro die we per jaar betalen ook weer 2 miljard euro terug.