EU-leger? Nexit? Straatsburg? Wat willen de partijen met Europa?

PVV

"Kiezen voor Nederland", begint de PVV de lijst met EU-standpunten. "Het kabinet belast Nederland kapot, verscheept miljarden naar Zuid-Europa en zet onze grenzen wagenwijd open. Allemaal om te voldoen aan de eisen van de Europese Unie."

Uit de EU en uit de euro (terug naar de gulden) is dus het devies. "Door ons te bevrijden van Brussel kunnen we handelsverdragen sluiten met de rest van de wereld". Bovendien kan Nederland dan weer beslissen over de eigen grenzen en over het eigen geld. "Politieke beslissingen nemen we in Den Haag, niet in Brussel. "

D66

'Kiezen vóór Europa' is de slogan van D66 en dat laat weinig aan de verbeelding over: de EU-lidstaten moeten gezamenlijk opereren als het gaat om asielbeleid, de energiemarkt, defensie, criminaliteitsbestrijding en belastingen. En daar mogen best andere landen aan meedoen: "mits die landen er klaar voor zijn".

En wat betreft de werking van de EU heeft de partij ook ideeën. Meer macht naar het parlement bijvoorbeeld: "Parlementariërs moeten zelf wetsvoorstellen kunnen indienen en parlementaire enquêtes kunnen uitvoeren." En de partij wil ook een vaste Europese zetel in de VN-Veiligheidsraad, in de Wereldhandelsorganisatie, het IMF en de Wereldbank.