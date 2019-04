Nederlandse journalist in Libië: 'Dit wordt een langdurige oorlog om Tripoli'

Gebukt onder milities

De internationale gemeenschap riep Haftar op zijn offensief te staken. Zowel de VN-Veiligheidsraad als de zeven landen die de G7 vormen spraken hun zorgen uit over het escalerende geweld. De VS trok een deel van zijn militairen, die Libische eenheden steunden in de strijd tegen IS, terug. Ook de EU houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten: chaos in Libië betekent mogelijk meer mensensmokkel vanuit dat land naar Europa.

Premier Sarraj van de door de VN gesteunde regering in Tripoli kondigde na de aanval van Haftar een tegenoffensief aan. Intussen wordt Tripoli in de greep gehouden van verschillende milities, die hun eigen territorium verdedigen. "Sommige zijn extremistisch of salafistisch, sommige zijn gewoon criminele organisaties die geld verdienen met het smokkelen van mensen, drugs en alcohol."

De lokale bevolking gaat gebukt onder het gebrek aan centraal gezag. "Ik kwam veel mensen tegen die in hun nabijheid ontvoeringen hebben meegemaakt", zegt Van der Aa. "De bevolking lijdt onder de willekeur van de milities."

'De nieuwe Kadhafi'

Een deel van de bevolking ziet de opmars van Haftar om die reden hoopvol tegemoet. "Ik sprak opmerkelijk veel Libiërs die Haftar wel zien zitten en het niet erg vinden dat hij Tripoli aanvalt", zegt Van der Aa. "Haftar gaat keihard afrekenen met de milities zodat de gewone burger weer in orde en rust kan leven, is de hoop."

De milities zien hem echter als een nieuwe Kadhafi, een nieuwe dictator. "Al die milities hebben hun naam gevestigd in de strijd tegen Kadhafi. Er is in 2011 ruim een half jaar gevochten om hem weg te krijgen. Dat is gelukt. Nu komt Haftar, een oude vriend van Kadhafi, dus verzetten zij zich hevig."