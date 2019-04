Vrees voor nieuwe burgeroorlog Libië, regering kondigt tegenoffensief aan

Ondanks oproepen tot kalmte en terughoudendheid, wordt internationaal gevreesd voor een nieuwe burgeroorlog in Libië. De zittende regering in Tripoli, die bedreigd wordt door het Libische Nationale Leger van krijsheer Haftar, heeft een tegenoffensief aangekondigd onder de naam 'Vulkaan der Woede'.

Premier Sarraj van de door de VN gesteunde regering in Tripoli liet een militaire woordvoerder verklaren dat de operatie tot doel heeft alle steden in het land te zuiveren van illegale krachten. Sarraj verwijt Haftar dat hij het land in een nieuwe kringloop van geweld wil storten, en dat alleen persoonlijke motieven voor hem een rol spelen.

Haftar wil het verscheurde land onder zijn controle brengen en een einde maken aan de anarchie.

Vliegveld

De VN-missie in Libië heeft gevraagd om een wapenstilstand tot 18.00 uur vandaag om mensen die gewond zijn geraakt in de strijd ten zuiden van Tripoli te evacueren. Beide partijen beschikken over gevechtsvliegtuigen, waarmee aanvallen worden uitgevoerd. Sinds donderdag zouden bij de gevechten 23 doden zijn gevallen.

Vandaag werd gevochten bij het internationale vliegveld van Tripoli, 24 kilometer ten zuiden van de stad. Gisteren meldden Haftars troepen dat zij het vliegveld hadden ingenomen.

Haftar begon zijn offensief vorige week vanuit het niets. Hij heeft banden met de andere regering van Libië, die in de oostelijk gelegen havenstad Benghazi zetelt.

Amerikanen

Zowel de VN-Veiligheidsraad als de G7 deden gisteren een oproep de wapens neer te leggen. Beide willen een militaire escalatie in Libië voorkomen.

De Amerikaanse regering heeft een deel van zijn militairen uit Libië teruggetrokken, gezien de onvoorspelbare situatie op de grond. Bij de gevechten zijn aan weerszijden ook milities betrokken. De Amerikaanse commando's ter plaatse beschermen diplomaten en geven assistentie in de strijd tegen extremisten van al-Qaida en IS.