Libische commandant rukt op naar Tripoli: 'Haftar wil einde aan anarchie'

Zijn leger rukt op naar de Libische hoofdstad Tripoli om de internationaal erkende regering omver te werpen. Commandant Khalifa Haftar vindt dat hij zelf de enige is die de rust kan herstellen in Libië, een land dat sinds de Arabische Lente van 2011 geteisterd wordt door gewelddadige milities. Maar wie is Haftar, en wat wil hij?

Khalifa Haftar was ooit de hoogste militair in Libië. Maar dat waren andere tijden, toen het land nog in de ijzeren greep was van zijn bondgenoot Kadhafi. Later, na een verpletterende nederlaag op het slagveld in buurland Tsjaad, raakte hij in eigen land uit de gratie en koos hij voor ballingschap in de VS.

Vanuit daar werkte hij in de jaren 80 en 90 vaak mee aan pogingen om zijn voormalige bondgenoot Kadhafi van de troon te stoten. Dat is hem toen niet gelukt, maar na de omwenteling in 2011 keerde hij alsnog terug naar zijn geboorteland.

Veel steun in de regio

"Haftar is ambitieus", zegt Libië-kenner Gerbert van der Aa. "Na de revolutie in 2011 liet hij snel weten de nieuwe leider van het land te willen worden. Eerst nam niemand hem serieus maar hij is erin geslaagd om een grote machtsbasis op te bouwen."

Haftar staat op vijandige voet met de vele milities in het land én de islamitische regering in Tripoli. Hij is de sterke man in het oosten van het land met een eigen troepenmacht, die de schaduwregering in de stad Benghazi steunt. "Hij geniet veel steun van landen als Egypte en Saudi-Arabië vanwege zijn afkeer van de Moslimbroederschap," zegt Van der Aa. De Moslimbroederschap is een politieke beweging uit Egypte die zijn invloed in Libië probeert te vergroten.

Deze week gaf Haftar zijn troepen het bevel om Tripoli te 'bevrijden'. Gisteren nam zijn Libische Nationale Leger de stad Gharyan in. Vandaag zouden de troepen zijn opgerukt tot zo'n 40 kilometer ten zuiden van de hoofdstad. Er wordt gevreesd dat de burgeroorlog dan weer in alle hevigheid oplaait.