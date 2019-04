Winnaar Netanyahu kan vervolging ontlopen dankzij zijn nieuwe partners

Gelderblom: "Met Trump in het Witte Huis heeft Netanyahu als het ware een vrijbrief in handen. De internationale gemeenschap keurde Trumps besluiten over de Golanhoogten en Jeruzalem af, maar er gebeurde vervolgens niets. Nu Netanyahu is herkozen zal hij nog een stap verder durven te gaan."

Maar de correspondent benadrukt dat het nog koffiedik kijken is of Netanyahu daadwerkelijk de annexatiekaart zal spelen. Een deel van zijn achterban vreest namelijk voor escalatie als hij dit werkelijk zou doen.

Winnaars en verliezers

De orthodoxe en nationalistische Israëliërs zijn in ieder geval blij met de verkiezingsuitslag. De grote verliezers zijn de gematigde kiezers en de Palestijnen. "Links is bijna helemaal verdwenen", zegt Gelderblom. "En onder Arabische Israëliërs heerst het gevoel dat ze geen deel meer uitmaken van de samenleving."

Dat sentiment is terug te zien in de opkomstcijfers: onder deze bevolkingsgroep kwam ditmaal 50,4 procent naar de stembus tegenover 64 procent in 2015.

"Maar zowel links als rechts is er in Israël groeiende angst dat de democratie in gevaar komt", zegt Gelderblom. "Omdat Netanyahu zich nu machtiger dan ooit zal voelen."