Netanyahu wil nederzettingen op Westelijke Jordaanoever annexeren

Als de Israëlische premier Netanyahu dinsdag de verkiezingen wint en opnieuw regeringsleider wordt, wil hij de nederzettingen op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever annexeren. Dat heeft hij gezegd in een vraaggesprek met een Israëlische nieuwszender.

Netanyahu kreeg de de vraag waarom hij grote Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever niet heeft geannexeerd, zoals Israël wel heeft gedaan met Oost-Jeruzalem en de Golanhoogten. "U vraagt mij of we de volgende fase ingaan", antwoordde Netanyahu. "Het antwoord is: ja, dat gaat gebeuren. Ik zal onze soevereiniteit uitbreiden en ik maak geen onderscheid tussen groepen nederzettingen en geïsoleerde nederzettingen."

In het verleden heeft Netanyahu gezegd dat de toekomst van de nederzettingen moet worden vastgesteld in onderhandelingen met de Palestijnen. De opmerkingen van de premier nu moeten dan ook waarschijnlijk gezien worden in de context van de verkiezingsstrijd, waarin zijn Likudpartij ter rechterzijde om stemmen strijdt met enkele kleine, uiterst rechtse partijen.

Afwijzend

De Palestijnen reageerden meteen afwijzend op zijn uitspraken. Een woordvoerder van president Abbas zei: "Zulke maatregelen en aankondigingen veranderen niets. Nederzettingen zijn illegaal en ze zullen ontmanteld worden." Op de Westelijke Jordaanoever wonen ongeveer 400.000 Israëlische kolonisten.

Israëls belangrijkste bondgenoot, de VS, heeft onder president Trump Jeruzalem erkend als hoofdstad van Israël. Ook heeft Amerika de Israëlische annexatie van de Golanhoogten erkend, het gebied dat net als de Westelijke Jordaanoever sinds 1967 door Israël is bezet. Netanyahu claimde in het tv-interview dat hij degene is die president Trump zover heeft gekregen om dat te doen.

Coalitie

Bij de verkiezingen wordt een nek-aan-nekrace verwacht tussen Likud en de middenpartij Blauw en Wit met de voormalige stafchef van het leger Benny Gantz als boegbeeld. In de meeste peilingen doet Blauw en Wit het iets beter, maar Likud heeft waarschijnlijk de grootste kans om een coalitie te vormen.

Maar de partij die wint zal wel coalitiepartners nodig hebben: net als in Nederland haalt bij verkiezingen in Israël nooit een partij een absolute meerderheid in het parlement. De verwachting is dat Netanyahu, als hij inderdaad als winnaar uit de bus komt, zal proberen een coalitie te vormen met enkele kleine rechtse en ultra-orthodoxe partijen.