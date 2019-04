Tegenstanders Netanyahu erkennen verkiezingsnederlaag

De leiders van de Israëlische oppositiepartij Blauw-Wit hebben toegegeven dat ze de parlementsverkiezingen hebben verloren van premier Netanyahu. Benny Gantz en Yair Lapid beloofden tegelijkertijd dat ze er vanuit de oppositiebanken alles aan zullen doen om het de premier zo lastig mogelijk te maken.

Met bijna alle stemmen geteld was het vanmorgen al duidelijk dat Netanyahu's Likud-partij de beste papieren had om met kleinere rechtse en ultra-orthodoxe partijen een meerderheidsregering te vormen. Beide partijen kregen 35 zetels van de 120 in de Knesset, maar Netanyahu kan gemakkelijker een coalitie vormen.

Het wordt zijn vijfde termijn als premier. Benjamin Netanyahu (69) is sinds 2009 premier van Israël en hij was dat ook al tussen 1996 en 1999. Als hij opnieuw een regering weet te vormen, zal hij deze zomer de langstzittende premier ooit van het land zijn.

De Israëlische president Rivlin begint volgende week met verkennende gesprekken met alle partijen, waarna hij naar verwachting Likud vraagt om een regering te vormen. Met een beroep op transparantie heeft Rivlin besloten dat die gesprekken rechtstreeks worden uitgezonden.