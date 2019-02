Hoofdaanklager Israël wil Netanyahu vervolgen voor corruptie

Volgens Pfeffer wil Netanyahu de verkiezingen presenteren als een landelijk mandaat dat hij zal ontvangen om premier te blijven. "Hij wil hier een strijd van maken tussen de wettelijke macht, de media en links tegen de wil van de mensen." Sommige Israëliërs zullen dat zeker geloven, denkt Pfeffer. "Er is een gevoel bij rechts dat er een complot is tegen Netanyahu."

"Deze man heeft zo veel verkiezingen gewonnen", zegt de biograaf. "Links kon hem niet verslaan in het stemhokje, dus proberen ze dat op een andere manier te doen - dat gevoel bestaat. We weten nog niet hoe sterk het is, maar Netanyahu is populair en is nog steeds de prominentste politicus op rechts. Dus hij zal steun krijgen ondanks de aanklachten."

Sommige Netanyahu-aanhangers zullen misschien overstappen naar de nieuwe partij van Benny Gantz en Yair Lapid, 'Blauw en Wit', die het goed doet in de peilingen. Volgens de laatste peilingen krijgt hun partij zo'n 35 zetels bij de verkiezingen en de Likud-partij van Netanyahu 26 tot 32 zetels. Maar uiteindelijk gaat het erom wie een coalitie kan vormen. Ook dat wordt lastig voor Likud nu Mendelblit van plan is om Netanyahu aan te klagen, blijkt uit een peiling van The Times of Israel.

Premier voor een paar maanden

Als Netanyahu voor de vijfde keer premier wordt én officieel wordt aangeklaagd, dan wil dat nog niet direct zeggen dat hij moet terugtreden. De Israëlische wet zegt dat een premier moet vertrekken als hij is veroordeeld, maar zegt niets over wat er moet gebeuren als hij wordt aangeklaagd.

De vraag is alleen wel of zijn coalitiepartners en partijgenoten het zullen accepteren dat een premier zijn ambt behoudt, terwijl hij ook als verdachte verschijnt in de rechtbank. Het kan dus heel goed zijn dat, als Netanyahu weer wint, hij slechts voor een aantal maanden premier zal zijn.