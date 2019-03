VS erkent Golanhoogten als deel van Israël

De Verenigde Staten erkennen de Golanhoogten als Israëlisch grondgebied. In Washington hebben president Trump en de Israëlische premier Netanyahu een verklaring ondertekend waarin dat staat. "Wij staan Israël bij, omdat zijn zaak onze zaak is", zei de Amerikaanse vice-president Pence. Hij was ook aanwezig was bij het bezoek van Netanyahu aan het Witte Huis.

De Golanhoogten zijn in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog door Israël veroverd op Syrië. In 1981 verklaarde Israël de Golanhoogten tot Israëlisch grondgebied. De internationale gemeenschap heeft de regio nooit als zodanig erkend. Voor de Verenigde Naties blijft de status van het gebied, ook na de Amerikaanse erkenning, onveranderd.

De Verenigde Staten volgden jarenlang de lijn van de internationale gemeenschap, maar president Trump had al laten doorschemeren dat hij het beleid wilde herzien. Vorige week zei hij dat het tijd wordt dat de VS de Golanhoogten erkent als Israëlisch territorium. Kort daarvoor had de VS het woord "bezet" al geschrapt uit rapporten over het gebied.

'Schaamteloze aanval'

Het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt via staatspersbureau SANA dat de erkenning wordt gezien als "een schaamteloze aanval op de soevereiniteit en territoriale eenheid" van Syrië. Dat land eist het gebied sinds jaar en dag terug. Dat de VS de Golanhoogten nu erkent als Israëlisch maakt Washington tot "de belangrijkste vijand van Arabieren", zegt de Syrische regering.

Premier Netanyahu reageerde verheugd op de stap van de VS en zei tegen Trump dat Israël nooit een betere vriend heeft gekend. Zijn bezoek aan Washington is korter dan de bedoeling was, in verband met een raketaanval vanuit de Gazastrook waarbij een woning ten noorden van Tel Aviv werd getroffen. Israël is bezig met een vergeldingsactie op Hamas-doelen in Gaza.

De stap van de VS komt premier Netanyahu goed uit. Over twee weken hoopt de Israëlische leider te worden herverkozen als premier en hij kan mogelijk goede sier maken met de steun van Trump. Wel wordt Netanyahu beschuldigd van corruptie en mogelijk kan dat zijn positie ondermijnen.

Jeruzalem

Nog voordat Trump de verklaring tekende, was er al veel kritiek op zijn voornemen, onder meer van de Arabische Liga, Frankrijk en Turkije. Ook Nederland was kritisch. Eerder kreeg president Trump al veel kritiek toen hij brak met met de lijn van de internationale gemeenschap door Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël.