Israël begint vergeldingsactie in Gazastrook na raketaanval

Nadat vanochtend in Israël zeven mensen gewond waren geraakt bij een raketaanval vanuit de Gazastrook, is het Israëlische leger begonnen met een tegenactie. Op dit moment worden doelen bestookt in de Gazastrook. Volgens The Jerusalem Post kunnen de bombardementen nog enkele uren duren.

Eerder vandaag kwam een projectiel terecht op een woning in de Israëlische regio Sharon, ten noorden van Tel Aviv. "Als deze raket inderdaad is afgevuurd vanuit de Gazastrook, zoals het Israëlische leger zegt, is het een van de verst reikende raketten in ten minste zeven jaar tijd", zei correspondent Arlene Gelderblom er vanochtend over.

Volgens het Israëlische leger is Hamas verantwoordelijk. Meteen na de aanval zei de Israëlische premier Netanyahu dat zijn land hard zou terugslaan.

Bezoek aan Witte Huis

Netanyahu is op dit moment in Washington, waar hij een ontmoeting heeft met de Amerikaanse president Trump. Die zei dat Israël het "absolute recht heeft zichzelf te verdedigen".