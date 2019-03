Veel kritiek op Trumps erkenning Golanhoogten als deel Israël

Syrië heeft kwaad gereageerd op de mededeling van president Trump dat het tijd is geworden de Golanhoogten te erkennen als deel van Israël. De verklaring van Trump, gedaan in een tweet, is volgens Syrië onverantwoordelijk en toont "het blinde vooroordeel van de Verenigde Staten tegenover de Zionistische entiteit", de uitdrukking die de Syriërs gebruiken om het woord Israël te vermijden.

Israël veroverde de strategische hoogvlakte in de oorlog van 1967 en ging in 1981 tot annexatie over.

Het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat Golan Syrisch is en dat zal blijven, en dat het land vastberaden is het gebied te bevrijden met alle beschikbare middelen.

Afkeuring

Rusland, bondgenoot van Syrië, noemt het besluit van Trump een schending van resoluties van de Verenigde Naties. De VN erkent de annexatie van Golan niet.

De Arabische Liga kwam ook snel met een afkeuring. De erkenning van de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogten zal volgens de liga slecht uitvallen voor de VS. Iran vindt de Amerikaanse maatregel kortweg onaanvaardbaar. Volgens Turkije brengt de Amerikaanse erkenning een nieuwe crisis in het Midden-Oosten dichterbij.

En ook het Nederlandse kabinet heeft kritisch gereageerd. Minister Blok zegt dat op grond van VN-resoluties de Golanhoogten geen onderdeel uitmaken van Israël. "Het helpt niet om uitspraken te doen of acties te ondernemen die een toch al broze situatie nog verder in gevaar brengen", vindt Blok.

Het besluit van Trump werd bekendgemaakt voor het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo aan Israël, waar hij met premier Netayanhu sprak. Netanyahu reageerde, twee weken voor de parlementsverkiezingen in Israël, opgetogen op het besluit van Trump. De Amerikaanse president schrijft daarmee geschiedenis, zei Netanyahu.

'Steunbetuiging aan Netanyahu'

Om de verbondenheid tussen beide landen te onderstrepen, vergezelde Pompeo Netanyahu bij een bezoek aan de Klaagmuur. Amerikaanse presidenten en andere politici hebben de Klaagmuur wel al eerder privé bezocht, maar het is voor het eerst dat een Amerikaanse minister daar samen was met een Israëlische premier.

Leon Panetta, de voormalige CIA-chef en minister van Defensie, wijst erop dat Trump opnieuw via Twitter een belangrijke beleidswijziging naar buiten heeft gebracht, zonder overleg met de bondgenoten. Voor Panetta is het zonneklaar dat het besluit van de president een steunbetuiging is aan premier Netanyahu, met het oog op de verkiezingen van 9 april.

Datzelfde vindt Aaron David Miller, die Republikeinse en Democratische presidenten heeft geadviseerd. Hij zei tegen de BBC dat de koerswijziging van Trump geen Amerikaans politiek doel dient, omdat de Israëlische zeggenschap over Golan allang de realiteit is.

Zowel Trump als Pompeo spreekt tegen dat de erkenning uitgelegd moet worden als verkiezingssteun voor Netanyahu.