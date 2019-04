Wekdienst 2/4: Kinderen krijgen buiten les en laatste woord voor Holleeder in rechtszaak

Wat heb je gemist?

Het Britse Lagerhuis heeft opnieuw alle vier de varianten op de brexit-deal van premier May afgewezen. Het proces zit daarmee weer muurvast. Het voorstel voor lidmaatschap van de douane-unie kwam dicht bij een meerderheid (273 voor, 276 tegen).

Hoewel het parlement de regie over het brexit-proces naar zich toegetrokken had, is het er niet in geslaagd om met een acceptabel alternatief te komen. Dat geeft premier May mogelijk de kans om haar eigen akkoord weer naar voren te schuiven.

Als er voor 12 april geen plan ligt dat de steun van de meerderheid heeft, verlaten de Britten de EU zonder akkoord.