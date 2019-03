Justitie: Bekir E. wilde Humeyra (16) eigenlijk ontvoeren

Bekir E., de Rotterdammer die wordt verdacht van het doodschieten van de 16-jarige scholiere Humeyra, wilde haar eigenlijk ontvoeren en had dat grondig voorbereid. Hij had een plattegrond van de school van de tiener bij zich en een sleutel van een huis waar hij haar wilde vasthouden, blijkt uit de dagvaarding. Komende dinsdag is een pro-formazitting in de zaak.

E. (31) wachtte de scholiere op 18 december op bij het Designcollege in Rotterdam-West. Toen hij zijn ex-vriendin zag, stapte hij uit en rende achter haar aan. Hij schoot haar dood in de fietsenstalling van de onderwijsinstelling. De jonge vrouw werd meerdere keren geraakt.

De man had eerder al een contactverbod gekregen en was veroordeeld voor het bedreigen en mishandelen van de scholiere. Hij heeft het doodschieten van het meisje bekend.

'Hoe laat is de pauze?'

Een medeverdachte staat ook terecht. Deze Mohammed A. (25) reed met E. mee naar de school en wordt verdacht van het medeplegen van moord. In de uren voorafgaand aan de moord was A. ook al bij de school waar hij onder meer aan een scholier vroeg hoe laat de pauze was.

Daarnaast wordt A. verdacht van stalking en het richten van een doorgeladen vuurwapen op iemand.