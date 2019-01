Medeverdachte moord op Rotterdamse Humeyra opgepakt bij Groningen

De gevluchte medeverdachte in de zaak van de gedode 16-jarige Rotterdamse scholiere Humeyra is opgepakt. De 25-jarige man werd vannacht gearresteerd in de buurt van Groningen.

De politie vermoedt dat de man kort voor de moord in de auto zat bij hoofdverdachte Bekir E., Humeyra's ex-vriend. E. wordt ervan verdacht het meisje op 18 december te hebben doodgeschoten bij haar school, het Designcollege in Rotterdam-West.

De 25-jarige medeverdachte zat al eerder vast in de zaak, maar werd vrijgelaten door de rechter-commissaris. Het Openbaar Ministerie ging daar met succes tegen in beroep, maar toen was de man inmiddels op de vlucht geslagen. Volgens de politie was er een "forse inspanning" nodig van de Rotterdamse en Groningse politie om de man op te sporen.