Mede-verdachte moord Humeyra moet terug de cel in, maar is spoorloos

Een verdachte die eerder was vrijgelaten voor betrokkenheid bij de moord op de 16-jarige Humeyra uit Rotterdam, mag opnieuw worden opgepakt. Justitie is met succes in beroep gegaan tegen zijn vrijlating. Het gaat om een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Humeyra werd in december doodgeschoten bij haar school, het Designcollege in Rotterdam-West. Hoofdverdachte is haar ex-vriend Bekir E. Hij was al eerder veroordeeld voor stalking en mishandeling van het meisje en zit nog vast.

De 25-jarige man zat waarschijnlijk bij hem in de auto toen Bekir bij de school was. Sinds zijn vrijlating is hij spoorloos. Een woordvoerder van justitie zegt tegen RTV Rijnmond dat er naar hem wordt gezocht.