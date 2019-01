Verdachte moord Humeyra bekent en heeft spijt

Bekir E., de man die verdacht wordt van de moord op de 16-jarige Humeyra uit Rotterdam, erkent haar te hebben doodgeschoten. Volgens zijn advocaten heeft hij spijt.

"Het is verschrikkelijk, ik had het recht niet Humeyra en haar familie dit aan te doen", aldus Bekir E. in een verklaring. Over waarom hij haar opzocht bij haar school en op zijn ex-vriendin schoot, zegt hij niets.

Het Openbaar Ministerie wil dat zijn geestelijke gesteldheid wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De verdachte heeft toegezegd aan het onderzoek mee te werken. Bekir E. kan over een paar maanden in het centrum terecht.

Naar verwachting moet hij begin april voor het eerst voor de rechter komen.