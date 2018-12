Bekir E. dreigde eerder al Humeyra te vermoorden

De man die ervan wordt verdacht de 16-jarige Humeyra uit Rotterdam te hebben doodgeschoten, heeft in mei al gedreigd haar om het leven te brengen. Dat blijkt uit het vonnis in een rechtszaak over mishandeling van Humeyra, afgelopen zomer, door dezelfde man. Bekir E. was eerder ook al agressief tegen andere meisjes.

In mei werd Humeyra mishandeld door Bekir E. nadat ze het uit had gemaakt. Ze ging bij hem thuis langs omdat hij schoenen, geld en een ring terug wilde hebben. Daar liep het uit de hand, vertelde Humeyra later aan de politie. E. werd kwaad en sloeg haar in het gezicht, waardoor ze tegen een tv-kastje viel. "Toen de deurbel ging zei hij tegen mij: als dat de politie is, dan steek ik je eerst dood en dan doe ik pas open", verklaarde het meisje.

Drie weken cel

Ondanks haar angst deed Humeyra aangifte. Kort daarna werd ze meerdere malen door Bekir E. met de dood bedreigd. Hij dreigde ook haar zus wat aan te doen. Zo zou hij door de telefoon hebben geschreeuwd: "Ik maak jullie af, ik ga je dood steken, ik kom erachter waar je woont."

Bekir E. kreeg in de zomer zes weken gevangenisstraf opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk, en moest 750 euro schadevergoeding betalen. De rechter legde hem ook een contactverbod op met Humeyra en haar zus. Verder werd E. onder toezicht gesteld van de reclassering, die moest controleren of hij drugs gebruikte.

Zwakbegaafd

De reclassering concludeerde in augustus dat hij zich keer op keer schuldig maakt aan relationeel geweld. "Hij heeft vaak meerdere relaties met jonge vrouwen. Wanneer deze vrouwen afstand van hem nemen, toont hij dwingend, eisend, dreigend en fysiek agressief gedrag", aldus het rapport.

Volgens een psychiatrisch rapport uit 2014 is Bekir E. zwakbegaafd, heeft hij een gedragsstoornis en blowt en drinkt hij veel. Volgens zijn advocaat had E. een laag zelfbeeld en zocht hij daarom een vriendin. Ook wilde hij bij een motorclub.

Bekir E. werd dinsdag aangehouden voor het doodschieten van Humeyra in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam. Vanmiddag heeft de rechtbank in Rotterdams bepaald dat hij nog zeker twee weken vast blijft zitten.