Al meer dan duizend besmettingen met cholera in Mozambique

Het aantal gevallen van cholera in Mozambique stijgt snel. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal besmettingen in een paar dagen tijd opgelopen van 138 naar 1052. Eén patiënt zou aan de ziekte zijn overleden.

De grootste problemen doen zich voor in de havenstad Beira, die half maart zwaar werd getroffen door de orkaan Idai. Volgens een arts van de WHO zijn "de komende weken cruciaal en is snel handelen essentieel voor het redden van levens".

Vandaag worden in Beira meer dan 900.000 orale vaccins tegen cholera verwacht. Woensdag begint een grote vaccinatiecampagne, die 24 uur per dag doorgaat om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Meer dan 128.000 mensen worden op dit moment door de infectieziekte bedreigd. Ze verblijven sinds de orkaan toesloeg in opvangkampen met een onveilige watervoorziening en slechte sanitaire voorzieningen.

Meer besmettingen

Inmiddels zijn er in het getroffen gebied zeven behandelcentra voor cholera opgezet met meer dan 500 bedden, omdat wordt verwacht dat het aantal besmettingen met cholera verder zal toenemen. Elke dag melden zich nieuwe mensen met symptomen van de ziekte bij de centra.

De WHO houdt ook rekening met de uitbraak van andere besmettelijke ziekten, zoals malaria. Meer dan 750.000 klamboes zijn onderweg naar het rampgebied, net als malaria-tests en medicijnen.

De komende drie maanden is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zeker 35 miljoen euro nodig om de ziektes in Mozambique goed te kunnen bestrijden.