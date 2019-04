Ruim 10.000 meldingen van geweld tegen politie, 'neemt over hele linie toe'

Het aantal gevallen van verbaal en fysiek geweld tegen politieagenten is vorig jaar met ruim 10 procent toegenomen, blijkt uit cijfers die de politie heeft gepubliceerd. In 2018 telde de politie 10.593 meldingen van geweld tegen agenten, variƫrend van scheldpartijen en bedreigingen tot mishandelingen en het inrijden op politiemensen. Een jaar eerder waren dat 9598 meldingen. Vergelijken met eerdere jaren is lastig, omdat de politie meldingen van agenten toen nog niet centraal registreerde.

"We zien dat het geweld over de hele linie is toegenomen", zegt Ruud Verkuijlen, bij de politie verantwoordelijk voor de aanpak van geweld tegen hulpverleners. "Het ontzag voor het gezag neemt af. Tegelijkertijd wordt daar een gekke gedraging aan toegevoegd, namelijk agressie."

Agent Roel van Extel kreeg er afgelopen december ook mee te maken, toen een agressieve vrouw werd binnengebracht. Zij beet hem in zijn duim: