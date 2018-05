We vertrouwen de politie het meest en de kerk het minst

Nederlanders hebben vorig jaar meer vertrouwen gekregen in elkaar en in de instituties, meldt het CBS. Het vertrouwen in andere mensen steeg naar 62 procent, twee punten meer dan een jaar eerder. De jaren daarvoor was ook al een geleidelijke groei te zien.

Ook in de instituties hadden Nederlanders in 2017 meer vertrouwen dan in 2016. Het hoogst scoren de politie, rechters en het leger. In hen hebben we zelfs meer vertrouwen dan in onze medemens.

Andere instituties, zoals de EU, de Tweede Kamer en de banken, scoren een stuk lager, ongeveer 40 procent. Maar ook dat is meer dan een jaar eerder. Het minste vertrouwen genieten de pers en de kerk, allebei krap 30 procent.