Minister wil altijd celstraf voor geweld tegen hulpverleners

Mensen die geweld plegen tegen hulpverleners mogen niet meer wegkomen met een taakstraf, maar moeten altijd de cel in. Ook als er niemand gewond is geraakt. Minister Dekker werkt "versneld" aan een wet die dat mogelijk maakt.

Dekker vindt geweld tegen politieagenten en ander functionarissen met een publieke taak "onacceptabel" en gaat daar op verzoek van PVV, CDA en VVD iets aan doen.

Aanleiding is het geweld tegen de politie tijdens Oud en Nieuw, en een zaak waarbij een ME'er tegen zijn hoofd werd getrapt maar niet gewond raakte doordat hij een helm droeg. Een woordvoerder van Dekker zegt dat het onwenselijk is dat de dader in dit geval alleen een taakstraf kreeg.

De Tweede Kamer vroeg ook om mensen die bij openlijke geweldpleging betrokken waren onder de nieuwe regels te laten vallen, maar Dekker weet nog niet of hij dat wil. Hij laat onderzoeken of 'meelopers', die zelf geen klappen hebben uitgedeeld, wél genoeg hebben aan een taakstraf.