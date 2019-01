Geweld tegen politie ruim verdubbeld tijdens Oud en Nieuw

Het aantal geweldsincidenten tegen de politie in de nieuwjaarsnacht is meer dan verdubbeld, heeft plaatsvervangend korpschef Henk van Essen bekendgemaakt. Vorig jaar was er sprake van 27 gewelddaden tegen agenten, dit jaar gaat het om 59 incidenten.

"Bijna zestig keer is er een incident geweest waarin geweld tegen politieambtenaren is gebruikt. Voor mij volledig onacceptabel", aldus Van Essen. Ook moesten hulpdiensten vaker uitrijden dan vorig jaar: het aantal ritten steeg met 9 procent.

Uit een inventarisatie van de Veiligheidsregio's Amsterdam en Utrecht bleek al dat er deze jaarwisseling meer incidenten en branden waren dan in voorgaande jaren. In regio Rotterdam bleef het aantal meldingen ongeveer gelijk. In de hoofdstad was er ook vaker geweld tegen politiemensen. De extra veiligheidsmaatregelen in Utrecht konden niet voorkomen dat er dit jaar meer autobranden waren.