Grapperhaus: rol voor ouders bij tegengaan geweld tegen hulpverleners

In navolging van premier Rutte heeft ook minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zich uitgelaten over geweld tegen hulpverleners. Hij spreekt van een "waardeloze maatschappelijke tendens" en ziet een belangrijke rol voor ouders om hun kinderen aan te spreken.

"Het heeft te maken met beschaving en opvoeding, dat begint bij mensen thuis. Dat je tegen je kinderen zegt: je gedraagt je normaal op straat en tijdens de Oudejaarsnacht." Juist omdat hij zich kan voorstellen dat "iemand in z'n eentje niet direct een groep jongens durft aan te spreken" is volgens hem een belangrijke rol voor ouders weggelegd: "Let op wat je kind doet, spreek je kind erop aan."

Intimiderend

Grapperhaus reageert op een aantal incidenten van de afgelopen dagen. Maar het probleem doet zich niet alleen voor rond Oud en Nieuw, benadrukt hij: "Het gebeurt het hele jaar door, dat mensen zich niet alleen onbeschoft maar ook saboterend gedragen tegenover hulpverleners. Dat is voor hen niet alleen intimiderend, maar geeft je ook desillusie: waar doe ik het nou eigenlijk voor?"

Het Openbaar Ministerie eist bij geweld tegen publieke dienstverleners nu al twee keer zo zware straffen als bij geweld tegen niet-hulpverleners. Grapperhaus wil ook de maximumstraf in dit soort gevallen verhogen. In november diende hij bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel in. Het hinderen van hulpverleners moet wat hem betreft bestraft kunnen worden met drie maanden cel.

Ook wil Grapperhaus in de toekomst de kosten van het in beslag nemen, opruimen en onschadelijk maken van illegaal vuurwerk verhalen op de bezitter of handelaar. Dat kan volgens de huidige wet nog niet.