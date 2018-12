Hulpverleners bij brand Utrecht bekogeld met vuurwerk

Bij een flatbrand in Utrecht zijn hulpverleners bekogeld met vuurwerk, meldt de veiligheidsregio.

Er woedde een brand in een flatgebouw aan de Stanleylaan, waarbij veel rookontwikkeling was. Acht woningen zijn ontruimd. Vier mensen, onder wie twee kinderen, zijn naar het ziekenhuis gebracht met ademhalingsproblemen vanwege de rook. Twintig mensen zijn ondergebracht in een hotel.

De brandweer, politie en ambulancepersoneel werden een tijd lang door omstanders bekogeld met vuurwerk, zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. Twee hulpverleners hebben last van oorsuizen en worden nagekeken.

Hoeveel daders er zijn, weet de brandweer niet. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht.

De brand was in een portiek, vermoedelijk stond er een bankstel in brand. Meer over de oorzaak kan de brandweer niet zeggen. Bewoners zeggen tegen het AD dat zij knallen hoorden en dat er mogelijk vuurwerk is afgestoken in de portiek.