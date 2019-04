Boeing 737 MAX voorlopig nog aan de grond, update kost meer tijd

Het duurt waarschijnlijk nog enkele weken voordat de software-update voor de Boeing 737 MAX 8 beschikbaar komt voor luchtvaartmaatschappijen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA zegt dat Boeing extra werk moet verrichten en dat dat tijd kost.

Boeing meldde vorige week dat de update rond was, maar dat lijkt een te voorbarige conclusie te zijn geweest. De FAA zegt in een tweet dat de definitieve versie in "de komende weken" wordt verwacht. Daarna volgt een "rigoureus veiligheidsonderzoek". Pas als de autoriteit helemaal tevreden is, wordt de software goedgekeurd en kan de update worden verspreid.

MCAS

De mededeling van de FAA betekent vrijwel zeker dat Boeings van het type 737 MAX 8 ook de komende weken aan de grond moeten blijven. De toestellen mogen niet meer vliegen na twee fatale ongelukken in Indonesië en Ethiopië, met samen 346 doden.

De software-update is bedoeld voor het zogenoemde MCAS-systeem. Dat duwt de neus van het toestel automatisch naar beneden als het te snel stijgt. Problemen met het systeem speelden een rol bij de crash van een Boeing 737 MAX 8 van Lion Air in oktober en mogelijk ook bij het fatale ongeluk in Ethiopië, drie weken geleden.

Wat mankeert er aan de Boeing 737 MAX 8? Dat leggen we je uit in de simulator: