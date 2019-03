Boeing presenteert langverwachte software-update 737 MAX

Boeing heeft de software aangepast van de 737 MAX. Dat zei de vliegtuigbouwer vandaag bij een bijeenkomst in Seattle met piloten en luchtvaartautoriteiten. Door de aanpassing krijgen piloten meer controle over het toestel.

De aanpassing werd eerder al aangekondigd, maar de vraag was nog wanneer en waar de maatregel uit zou bestaan. Wereldwijd staan toestellen van het type 737 aan de grond, na twee crashes in vijf maanden waarbij in totaal 346 mensen om het leven kwamen.

MCAS

Bij beide ongelukken kwam het toestel neer met de neus naar beneden. De crashes gebeurden vlak na het opstijgen. Bij de ramp met Lion Air vlucht 610 in oktober vorig jaar speelde het nieuwe MCAS-systeem in het toestel een centrale rol. MCAS duwt de neus van het toestel automatisch naar beneden als het vliegtuig te snel stijgt. MCAS zou ook een rol hebben gespeeld bij het verongelukken van vlucht 302 van Ethiopian Airlines, eerder deze maand.

Boeing zegt dat na de software-update de neus maar één keer automatisch naar beneden wordt geduwd bij een te snelle stijging. Als het systeem daarna blijft aangeven dat er moet worden gecorrigeerd, gebeurt dat niet meer automatisch, maar is het aan de piloten zelf om de benodigde correcties uit te voeren. Ook zegt Boeing dat als sensoren die deel uitmaken van MCAS twee sterk verschillende metingen doen, het systeem zal worden uitgeschakeld.

Het is nog niet bekend per wanneer de software-update wordt uitgevoerd bij de toestellen die nu aan de grond staan. Het systeem moet eerst opnieuw worden goedgekeurd door toezichthouders. In de Verenigde Staten zegt toezichthouder FAA, die namens de federale overheid toestellen certificeert, dat de software-update voor de 737 MAX nog niet is goedgekeurd.

Hoorzitting

Er is veel kritiek op de banden tussen Boeing en de FAA. Die zouden te innig zijn; in de praktijk zou Boeing zelf een groot deel van het proces uitvoeren dat voorafgaat aan het verlenen van het certificaat 'veilig'. Verwacht wordt dat de FAA vandaag tijdens een hoorzitting zal aankondigen dat het certificeringsproces zal worden aangepast.