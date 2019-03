Fanatieke longartsen hebben haast met strijd tegen 'genocide' door roken

Militanten worden ze genoemd, zeloten of don quichots. Wanda de Kanter en Pauline Dekker trekken sinds een jaar of tien geleden ten strijde tegen de tabaksindustrie en zijn uitgegroeid tot de boegbeelden van de anti-rookbeweging. Wat drijft het fanatisme van deze longartsen?

Hun confronterende werkwijze was voor Alliantie Nederland Rookvrij de reden om hen uit de anti-rookkoepel te zetten. De alliantie ziet meer in verbinden en draagvlak creëren, zei de voorzitter vandaag.

Daar hoef je bij De Kanter en Dekker niet meer mee aan te komen. Het is tijd voor actie en snel een beetje. "Als artsen zien we in de spreekkamer elke dag de ellende", zegt Dekker. "Het gaat om 20.000 tabaksdoden per jaar. Ik denk dat daar onze haast vandaan komt. Elk jaar dat je een effectieve maatregel uitstelt, zijn dat weer 20.000 doden." Zo'n 90 procent van alle longkankergevallen komt door roken.

In hun strijd schuwen ze de confrontatie en grote woorden inderdaad niet.

Er is een verschrikkelijke epidemie gaande en met 20.000 doden is er in hun ogen zelfs sprake van een genocide, zo zeiden ze eerder: