Zaak tegen tabaksindustrie helemaal van de baan

De rechtszaak die advocate Bénédicte Ficq tegen de tabaksindustrie wilde aanspannen, komt er definitief niet. Net als het Openbaar Ministerie ziet het gerechtshof in Den Haag geen grond voor vervolging, omdat de tabaksfabrikanten niets illegaals doen.

Ficq had een zogenoemde artikel-12-procedure gestart om het Openbaar Ministerie te dwingen tot vervolging over te gaan, nadat het OM zelf tot de conclusie was gekomen dat vervolging niet mogelijk was.

Het hof in Den Haag zegt, net als het OM, dat de producenten van sigaretten niet in strijd met de wet handelen en dat het aan de politiek is om de regels te veranderen als dat nodig is. "Klagers zijn kortom in deze procedure met hun klacht aan het verkeerde adres", zegt het hof.

Gaatjes

Ficq wilde de tabaksindustrie vervolgen voor moord, doodslag, mishandeling en valsheid in geschrifte. Er kwam veel aandacht voor haar strijd; allerlei organisaties sloten zich aan bij de advocate en ze riep in de krant klokkenluiders binnen de branche op om zich bij haar te melden. Volgens de advocate zijn sigaretten doelbewust zo ontworpen dat mensen snel verslaafd worden en er moeilijk van af komen.

Ze claimt onder meer dat sigaretten in de praktijk veel schadelijker zijn dan de testen uitwijzen, omdat er kleine gaatjes in het mondstuk zitten die met de hand worden afgesloten.

Hierover zegt het hof dat het gebruik van die 'ventilatiegaatjes' al lang bekend is bij de overheid en de Europese Commissie en dat dit tot nu toe geen aanleiding is geweest tot het wijzigen of aanscherpen van de regels.

In september werd een rechter van het hof vervangen, nadat Ficq had gesteld dat hij vooringenomen was. Hij zou bij een etentje hebben gesteld dat roken ieders eigen verantwoordelijkheid is. De procedure liep daardoor geen vertraging op.

Tegen de beslissing van het gerechtshof is geen hoger beroep of cassatie mogelijk.

Strikt gereguleerd product

Tabaksproducent Philip Morris zegt in een reactie dat de uitspraak een bevestiging is van het feit dat het bedrijf een "strikt gereguleerd product" verkoopt waarvan de risico's al decennia bekend zijn.

Wel zegt het bedrijf dat de beste keuze is voor de gezondheid om nooit te roken of om te stoppen, maar dat het een feit is dat heel veel mensen blijven roken. Het bedrijf zegt de ambitie te hebben om sigaretten zo snel mogelijk te vervangen door rookloze producten, zoals de e-sigaret.