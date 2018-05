Antirook-advocate Ficq zoekt klokkenluiders tabaksindustrie

Advocate Bénédicte Ficq, die strijdt tegen de tabaksindustrie, is op zoek naar klokkenluiders binnen de branche. In een advertentie in het Financieele Dagblad roept ze "gewetensvolle klokkenluiders uit de tabaksindustrie" zich te melden. Ze belooft volledige geheimhouding en anonimiteit.

Met de advertentie in het FD hoopt Ficq onder meer bestuurders uit de industrie te bereiken. "Dat ze zich achter de oren gaan krabben wat er al decennialang gebeurt. We hopen op iemand die niet zo heel veel meer te verliezen heeft qua carrièreplanning en die denkt: het is tijd dat de waarheid eens boven tafel komt", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal.

Geen vervolging OM

Ficq wilde de tabaksindustrie vervolgen voor moord en of doodslag, mishandeling en valsheid in geschrifte. Volgens haar zijn sigaretten doelbewust zo ontworpen dat mensen snel verslaafd worden en er moeilijk van af komen.

Het OM zag geen mogelijkheid om de industrie te vervolgen omdat de tabaksproducenten niet in strijd met de wet handelen. Ficq kondigde daarop in hoger beroep te gaan bij het gerechtshof.

De advocaat zegt dat ze de klokkenluiders niet per se nodig heeft voor de zaak, maar dat het wel zou helpen. "Het zou een enorme toevoeging zijn aan de kleur van de zaak om mensen uit de wereld zelf aan het woord te laten."