Ficq zet strijd tegen tabaksindustrie voort via gerechtshof

De sigarettenfabrikanten proberen volgens Ficq al 30 jaar iedereen wijs te maken dat het ieders vrije keus is te beginnen met roken en daarmee door te gaan. Tot haar teleurstelling heeft het OM die gedachte volledig gevolgd. Door er alles aan te doen de sigaret zo verslavend mogelijk te maken is van een vrije keus geen sprake, zegt Ficq. Ze rekent erop bij het hof "een grote sprong voorwaarts te maken tegen de tabaksindustrie".

Longarts Wanda de Kanter, die actief betrokken is bij de strijd tegen de tabaksindustrie, vindt dat het OM de wet eenzijdig geïnterpreteerd heeft. Zij zegt dat de Tabakswet niet bedoeld is voor de tabaksindustrie maar voor de bescherming van de gezondheid van patiënten. Het Longfonds is teleurgesteld maar heeft niettemin goede hoop dat de tabaksindustrie alsnog zal worden vervolgd.

KWF Kankerbestrijding zegt in een reactie dat het OM bij het besluit om de tabaksindustrie niet te vervolgen wel heel rigide naar de wet heeft gekeken. "Het is tijd om anders tegen de tabaksindustrie aan te kijken, maar blijkbaar is het OM nog niet zover", deelt KWF mee.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen is teleurgesteld over het "onbegrijpelijke" besluit om niet tot vervolging over te gaan. Het UMCG somt de ernstige gevolgen van tabaksverslaving nog eens op en zegt dat het goed zou zijn geweest als de strafrechter een oordeel had gegeven over de rol van de tabakssector.

Blokhuis: andere manier om strijd te voeren

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid vindt het niet passend om zich als bewindsman in een strafzaak te mengen. Hij zegt wel dat hij er alles aan wil doen om de bevolking van het roken af te brengen en dat hij en de mensen en organisaties achter de rechtszaak elkaar daarin vinden.

"Zelf kies ik voor een andere manier om die strijd te voeren", zegt Blokhuis. Hij wil via regels en door met anderen samen te werken het roken terugdringen. Uiteindelijk wil de staatssecretaris voorkomen dat kinderen die nu worden geboren ooit een sigaret opsteken.

Verslaving

Volgens de opstellers van de aangifte maakt de tabaksindustrie sigaretten extra verslavend door de toevoeging van honderden middelen. Het gevolg is dat beginnende rokers zoals pubers snel verslaafd raken en dat die verslaving op een geraffineerde manier in stand wordt gehouden.

Het verwijt aan de tabaksindustrie is ook dat de overheid en consumenten misleid zijn door het bewerken van filters van sigaretten. Die geven bij testen minder teer, nicotine en koolmonoxide af dan in werkelijkheid. Volgens de tegenstanders van de tabaksindustrie is de werkelijke afgifte 2,5 keer zo groot.

De brancheorganisatie voor de sigaretten- en shagindustrie VSK houdt het bij de mededeling dat kennis is genomen van de beslissing van het Openbaar Ministerie om "de beschuldigingen" van mevrouw Ficq niet te onderzoeken. De VSK merkt verder alleen op dat de tabaksfabrikanten hun producten in overeenstemming met wet- en regelgeving maken.