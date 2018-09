Rechter trekt zich terug in zaak tegen tabaksindustrie

Jan Wolter Wabeke, een rechter van het gerechtshof in Den Haag, trekt zich terug in de zaak van de antirooklobby tegen de tabaksindustrie.

Hij diende zelf het verzoek in, schrijft het gerechtshof in een verklaring. Vorige week had advocaat Bénédicte Ficq hem namens de antirooklobby in een brief verzocht zich terug te trekken.

Vooringenomenheid

Ficq had via een kennis vernomen dat Wabeke zich tijdens een etentje "neerbuigend" had uitgelaten over de zaak, door te stellen dat roken ieders eigen verantwoordelijkheid is.

"Ik kon mijn oren niet geloven toen ik dat hoorde. Dat is namelijk het hart van de zaak", aldus Ficq. "Als dat dan de opvatting is van de voorzitter die de zaak behandelt, is de schijn van vooringenomenheid gepasseerd en kunnen wij wel inpakken met onze argumenten."

"Terecht, opluchtend en uitstekend"

Formeel moet de verschoningskamer van het hof later vandaag nog instemmen met het terugtrekken van Wabeke. Ficq verwacht op dat punt geen problemen.

Ze noemt het terugtrekken van Wabeke "terecht, opluchtend en uitstekend". Ze is niet verbaasd dat Wabeke zo spoedig besloot op te stappen. "De informatie die ik heb gekregen, was zeer betrouwbaar."

Omdat Wabeke zelf opstapt, hoeft Ficq geen wrakingsverzoek in te dienen. De procedure, die woensdag begint, loopt daardoor "naar verwachting" geen vertraging op, schrijft het gerechtshof in een persbericht.

Ficq betwijfelt dat. "Er komt nu een nieuwe rechter en ik wil graag een rechter hebben die zich goed heeft ingelezen." Ze zal op de zitting daarom hoogstwaarschijnlijk om uitstel van de behandeling van de zaak vragen.