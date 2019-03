'Antirookclub breekt met activistische longartsen'

De Alliantie Nederland Rookvrij heeft de stichting van twee longartsen uit de koepel van tabaksbestrijders gezet. De reden is dat ze te activistisch en confronterend opereren, schrijft dagblad Trouw.

Het gaat om de longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker, die met hun Stichting Rookpreventie Jeugd en website TabakNee.nl fel actievoeren tegen de tabaksindustrie en tegen bestuurders en politici die die industrie in hun ogen ontzien.

De Kanter zegt tegen de krant aangeslagen te zijn, maar wil verder niet inhoudelijk reageren.

Subsidie stopgezet

De Alliantie Nederland Rookvrij is een samenwerkingsverband van 155 bedrijven, gemeenten, ziekenhuizen en artsenverenigingen. Voorzitter Floris Italianer, tevens directeur van de Hartstichting, schreef De Kanter en Dekker eerder deze maand een brief waarin ze de deur werden gewezen, meldt de krant. Daarvoor had KWF Kankerbestrijding subsidie aan de site van de twee longartsen stopgezet vanwege "verschillen van inzicht en concrete irritaties en onvrede over bepaalde activiteiten".

KWF besloot daartoe nadat op de site Tabaknee.nl een artikel was verschenen met een oproep aan staatssecretaris Blokhuis om oud-Kamerlid Jolande Sap te vervangen als voorzitter van een groep deskundigen die voor het Nationaal Preventieakkoord oplossingen moeten bedenken tegen het roken. Sap zou als commissaris bij adviesorganisatie KPMG niet geschikt zijn omdat KPMG "dubieuze onderzoeken" zou doen in opdracht van tabaksfabrikanten.

Blokhuis verving Sap niet maar KWF was woest om het artikel, schrijft Trouw. De organisatie eiste dat het van de site gehaald zou worden. Het zou "potentieel schadelijk zijn voor onze inbreng in het Preventieakkoord". De Kanter en Dekker lieten het stuk staan, waarop per 2019 de geldkraan werd dichtgedraaid. Inmiddels zijn de twee volgens Trouw dus ook uit de Alliantie Nederland Rookvrij gezet.